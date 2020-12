Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 8 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'8 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 8 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 8 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 8 dicembre 2020 - Thomas apprende da Danny i dettagli della notte di Ridge con Shauna. Brooke, Hope e Liam sono preoccupati per Douglas, l'atteggiamento aggressivo della Logan nei confronti di Thomas potrebbe portare al un allontanamento del bambino. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 dicembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 8 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 8 dicembre 2020 - Antonito parla a suo padre dello strano comportamento di Lolita e Carmen e i due scoprono che le voci sulle continue discussioni tra le due donne sono fondate. I Palacios riusciranno a far tornare la pace nella loro casa. Intanto Ledesma contribuisce a rovinare l'immagine del ristorante. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 7 al 13 dicembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 8 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 8 dicembre 2020 - Isabel, dopo aver inavvertitamente rivelato a Tomas che il padre di Adolfo non è Simon Castro, approva con gioia il progetto di ammodernamento della miniera del figlio, lo stesso a cui prima si opponeva; in cambio, gli chiede di dissuadere Adolfo e fare in modo che non sposi Rosa. Donna Begoña, la moglie di don Ignacio Solozabal, fa ritorno a Puente Viejo Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 7 al 13 dicembre 2020