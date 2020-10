Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 7 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 7 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 7 ottobre 2020 - Steffy è disperata. La sua vita sta per essere nuovamente distrutta da Hope, che vuole riprendersi sua figlia Beth. La Logan è grata alla sorellastra per essersi occupata della sua bambina ma non intende lasciargliela crescere. Liam invece sembra essere titubante. Il ragazzo non sa cosa fare; non vuole vedere Steffy soffrire e si trova di nuovo in mezzo alle due donne della sua vita. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 7 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 7 ottobre 2020 - Liberto sta tentando in ogni modo di riconquistare Rosina. Il Seler, con l’aiuto di tutto il vicinato, ha organizzato un pranzo benefico per riavvicinarsi alla moglie ma purtroppo anche questo tentativo non sortisce l’effetto desiderato. La Rubio non è disposta a dare un’altra occasione all’ex marito e sembra decisa a dare un colpo di spugna al loro matrimonio. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 7 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 7 ottobre 2020 - Mauricio è inconsolabile. Francisca non ha accettato di vederlo e il Godoy, offeso e arrabbiato per il gesto della sua signora, non si dà pace. Neppure la vicinanza e l'affetto di Marcela e Matias riescono a lenire la sua profonda tristezza. Ma perché la Montenegro non ha voluto riceverlo a L'Habana? Qui la trama completa de Il Segreto.

