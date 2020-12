Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 7 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 7 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 7 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 7 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 7 dicembre 2020 - al culmine di una furiosa lite, Brooke schiaffeggia Thomas. Poi lui apprende che suo padre ha trascorso la notte con Shauna e pianifica per far sì che la Logan lo scopra dicendo addio per sempre al suo matrimonio. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 7 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 7 dicembre 2020 - Mauro si presenta da Cesar Andrade, spacciandosi per un uomo d'affari. Purtroppo però dopo che il San Emeterio è riuscito a conquistarsi la fiducia dell'uomo, Felipe rischia di mettere a repentaglio l'operazione. L'Alvarez - Hermoso affida ad una prostituta di sua conoscenza il compito di indagare nei bassifondi e la donna si palesa a casa sua in presenza di Liberto che risulta abbastanza preoccupato. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 7 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 7 dicembre 2020 - Don Filiberto, in procinto di assalire Mauricio per ucciderlo, viene rapito da alcuni uomini. Al suo risveglio si ritrova in un sotterraneo, incatenato. Donna Francisca e don Raimundo, lasciata La Habana, si trasferiscono nella nuova casa in paese, lontani dalla marchesa. Isabel, dopo aver inavvertitamente rivelato a Tomas che il padre di Adolfo non è Simon Castro, approva con gioia il progetto di ammodernamento della miniera del figlio, lo stesso a cui prima si opponeva; in cambio, gli chiede di dissuadere Adolfo e fare in modo che non sposi Rosa. Qui la trama completa de Il Segreto.

