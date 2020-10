Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 6 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, martedì 6 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 6 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 6 ottobre 2020 - Liam e Hope raccontano nei dettagli l’adozione di Beth a Steffy. Quest’ultima, ignara di tutto, rimane scioccata e addolorata. Hanno tutti sofferto molto per questa storia, ma la Forrester e quella che, alla fine dei giochi, ha perso più di tutti: sua figlia Phoebe rischia di esserle portata via dalla sua vera madre, Hope. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 5 all'11 ottobre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 6 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 6 ottobre 2020 - Alfredo, sempre più insospettito dalle uscite della moglie, incalza Marcia per avere informazioni sui rapporti tra Felipe e Genoveva. La poverina, ormai vittima del ricatto dell'uomo e delle sue minacce, è costretta a spiare il suo Padrone. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 all'11 ottobre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 6 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 6 ottobre 2020 - Francisca scopre che Raimundo l'ha cercata a Puente Viejo e che, disperato per non averla trovata, è partito senza più dare notizie di sé. Francisca comprende finalmente che Isabel le sta mentendo. Pablo racconta a don Ignacio di essere stato seguito da un suo commilitone in cerca di aiuto. Mauricio, scopre del ritorno di Francisca a Puente Viejo e subito va farle visita a La Habana, ma Francisca non lo riceve. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 5 all'11 ottobre 2020