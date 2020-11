Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 4 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 4 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 4 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 4 novembre 2020 - Thomas, interrogato sulla dinamica della caduta dal detective Sanchez, assicura che si sia trattato di un incidente e chiede perdono a tutti. Il ragazzo deciderà dunque di non denunciare la matrigna, ma quale sarà per la Logan lo scotto da pagare? Ridge e Brooke intanto, hanno un'accesa discussione. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 4 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 4 novembre 2020 - Genoveva dice addio e lascia Acacias per sempre. Emilio e Cinta decidono di presentare ad Angelines un simpatico ragazzo, sperando che tra i due scocchi la scintilla e che finalmente la ragazza rivolga le sue attenzioni verso un altro uomo. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 4 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 4 novembre 2020 - Matias e Marcela sono finalmente riusciti a recuperare il loro rapporto e a dimenticare il passato. Il Castañeda non riesce però a togliersi dalla testa la sua preoccupazione per Raimundo, che non dà segni di vita da troppo tempo. Intanto i Mirañar tentano di far tornare la memoria a Tiburcio mentre Pablo organizza una merenda alla Casona per presentare sua madre alla famiglia mentre Isabel, decisa a indagare su Francisca, entra di nascosto nel padiglione per investigare ma vi trova la Montenegro ad aspettarla. Qui la trama completa de Il Segreto.

