Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 4 dicembre 2020

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 4 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 4 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 4 dicembre 2020 - dopo aver scoperto che Katie ha bisogno di un trapianto per continuare a vivere, Brooke è molto triste. La Logan è stanca dei continui battibecchi con suo marito e vorrebbe fidarsi di lui. Ridge le promette di starle accanto e i due decidono di non discutere più riguardo a Thomas. Intanto quest'ultimo, di soppiatto, si introduce a casa Forrester e nella camera di Douglas, pronto a minacciarlo di nuovo. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 4 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 4 dicembre 2020 - Lolita e Carmen sono sempre più ai ferri corti e quest'ultima si rifiuta di rimettere in scena un sogno di Lolita secondo gli usi di Cabrahigo. Carmen si è scusata per l'atteggiamento assunto in occasione del "rituale dedicato alla Casa", ma in realtà si è trattato solo di un modo per evitare lo scontro e non di scuse sentite. Lolita l'ha capito ed pronta a dare alla spocchiosa nuora una lezione. Ma Carmen non ci sta e, anche se teme di contrariare Ramon rifiutando di mostrarsi accondiscendente con la folle Lolita, le dirà un bel No! Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 4 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 4 dicembre 2020 - Rosa, sospettando che Marta, pur avendo sposato Ramon, sia ancora interessata ad Adolfo, organizza un incontro per metterla alla prova. Come finirà questa storia? Marta darà segni di cedimento davanti all'uomo che – sicuramente – ancora ama? Ma soprattutto, Rosa riuscirà ancora a fidarsi di lei? Un esame duro per l'ignara Marta, ma anticipazioni rassicurano, la maggiore delle Solozabal riuscire a reprimere i suoi sentimenti e a convincere Rosa a perdonarla! Qui la trama completa de Il Segreto.

