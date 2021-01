Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 31 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita e Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 31 gennaio 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, domenica 31 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.40, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 31 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - domenica 31 gennaio 2021 - Hope non ha nessuna intenzione di cedere alle richieste di Thomas. Non vuole andare a letto con lui e vorrebbe che il ragazzo, con una mano sulla coscienza, firmasse i documenti dell'adozione senza subdoli ricatti. La discussione tra i due finisce in tragedia. Il Forrester, furioso per il rifiuto della sua ex moglie, le metterà paura e Hope, per proteggersi, lo spingerà lontano da sé facendolo cadere un una vasca piena di acido fluoridrico. Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - domenica 31 gennaio 2021 - Cinta è delusa dal cinematografo perché non comprende il suo ruolo. Infatti Carchano le impedisce di farle leggere il copione. Armando spiega a Susana i motivi del suo divorzio. Rosina lo invita a dichiararsi a Susana e poco dopo scopre che l'ex diplomatico ha prenotato una cena romantica per loro due. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: Le Anticipazioni della puntata di oggi 31 gennaio 2021

Nella puntata di Il Segreto di oggi - domenica 31 gennaio 2021 - Emilia, decisa a portare Raimundo in una clinica per sottoporlo ad un trattamento che potrebbe aiutarlo, coinvolge Matias nel suo piano. Marta e Ramon aspettano un figlio, ma lei non sembra affatto contenta e pressa Ramon per tornare a Bilbao. Lui però, non vuole saperne. Qui la trama completa de Il Segreto