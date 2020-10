Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 30 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 30 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, venerdì 30 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 30 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 30 ottobre 2020 - Shauna ottiene di far visita a Flo in prigione e promette alla figlia - sempre più giù di morale - di tirarla fuori di là, il prima possibile. La Fulton decide di rivolgersi alla sua cara amica Quinn, l'unica – secondo lei – che le darà ascolto e che l'aiuterà a cercare degli avvocati che scagionino la sua bambina. Intanto la Fuller discute con suo marito Eric su quanto successo. Il Forrester è furioso con Flo e non intende perdonarla! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 ottobre all'1 novembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 30 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 30 ottobre 2020 - Lolita si è sentita male e tutti hanno temuto che la ragazza perdesse il bambino. Sì tratta però di una semplice indigestione. È quella ad aver causato i crampi allo stomaco e i Palacios tirano un sospiro di sollievo. Lolita, visto lo spavento, non vuole più rimanere sola e prega Ramon e Carmen di non lasciare la loro casa. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 ottobre all'1 novembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 30 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 30 ottobre 2020 - Maqueda scopre che lo sterzo dell'auto in cui viaggiavano lui e Tomas è stato manomesso. Qualcuno voleva ucciderli mandandoli fuori strada. Intanto Rosa non intende perdonare Marta, e rivela una notizia sconvolgente: è incinta del De Los Visos. Intanto Onesimo, incaponitosi sul “meridiano di Puente Viejo” traccia una linea a terra che divide tutto il paese. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 26 ottobre all'1 novembre 2020