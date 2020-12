Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 3 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 3 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 3 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 3 dicembre 2020 - dopo aver scoperto che Katie ha bisogno di un trapianto per continuare a vivere, Brooke è molto triste. La Logan è stanca dei continui battibecchi con suo marito e vorrebbe fidarsi di lui. Ridge le promette di starle accanto e i due decidono di non discutere più riguardo a Thomas. Intanto quest'ultimo, di soppiatto, si introduce a casa Forrester e nella camera di Douglas, pronto a minacciarlo di nuovo. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 3 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 3 dicembre 2020 - nonostante l'unione delle loro forze, Felipe e Mauro non riescono a trovare Marcia. Della Sampaio non c'è proprio traccia. Intanto Emilio, ormai distrutto per via della scelta di sua madre, racconta a José tutta la verità sui fatti di Valdeza. L'uomo gli promette di dargli una mano per sfuggire a questa situazione. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 3 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 3 dicembre 2020 - Marta è tornata a Puente Viejo con una grande novità: si è sposata. Rosa sospetta si tratti di matrimonio finto ed è pronta a smascherare l'inganno di sua sorella, mettendola alla prova. La ragazza vuole testare il suo interesse per Adolfo. Alicia intanto rivela a sua madre dell'accordo che le ha proposto Matias mentre Donna Francisca sta organizzando un piano misterioso. Di cosa si tratterà? Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 30 novembre al 6 dicembre 2020