Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 29 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 29 settembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, martedì 29 settembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 29 settembre 2020 - Liam supplica Flo di confessare la verità su Phoebe e lei, in lacrime, conferma che si tratta di Beth. Douglas nel frattempo insiste con zia Steffy, il bambino sembra assolutamente convinto che Phoebe sia in realtà la piccola Beth. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 29 settembre 2020 - Liberto viene assolto dalle accuse a suo carico. Alfredo nel frattempo, sempre più diffidente nei confronti di Genoveva e convinto che la moglie stia tramando alle sue spalle, convoca Marcia e la minaccia. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 29 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 29 settembre 2020 - Tomas mette da parte i dissapori e assume Alicia come contabile della miniera. Adolfo mette alle strette Marta, ma lei non si lascia intimorire e minaccia di usare i suoi poteri di consigliera per sanzionare la miniera. Nel frattempo però, Tomas prega Adolfo di lasciare la fabbrica e tornare a gestire la miniera. Francisca cena con i figli di Isabel. Matias rivela a Marta di aver ascoltato il suo racconto di quanto accaduto con Adolfo e si complimenta con lei. Rosa si reca in municipio per affrontare Marta, è furiosa con lei per il licenziamento di Adolfo. Qui la trama completa de Il Segreto.

