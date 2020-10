Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 29 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 29 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, giovedì 29 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 29 ottobre 2020 - Bill è convinto che sia stato il Karma a ricongiungere Liam e Hope con Beth e crede anche che l'incidente accorso a Thomas sia un segno del destino. Lo Spencer difende Brooke. Per lui non può aver spinto il giovane Forrester giù dalla scogliera ma è certo che convincere Ridge non sarà facile. Intanto Shauna pensa un modo per tirare fuori sua figlia dalla prigione e ha in mente un piano: chiederà aiuto a Quinn. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 ottobre all'1 novembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 29 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 29 ottobre 2020 - Fabiana rischia di dover chiudere la sua pensione ma Ramon e Carmen hanno una soluzione per i suoi guai. I due le propongono di organizzare il loro rinfresco nuziale alla pensione, così da poter finanziare – con il denaro da loro dato – i lavori di ristrutturazione della struttura. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 26 ottobre all'1 novembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 29 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 29 ottobre 2020 - Maqueda scopre che lo sterzo dell'auto in cui viaggiavano lui e Tomas è stato manomesso. Qualcuno voleva ucciderli mandandoli fuori strada. Intanto Rosa non intende perdonare Marta, nonostante Manuela cerchi di convincerla che la colpa è di Adolfo. La ragazza, in preda alla rabbia, rivela una sconvolgente notizia: è incinta del De Los Visos. Intanto Onesimo, incaponitosi sul “meridiano di Puente Viejo” traccia una linea a terra che divide tutto il paese. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 26 ottobre all'1 novembre 2020