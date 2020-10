Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 28 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 28 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 28 ottobre 2020 - Bill, Justin, Wyatt e Katie scoprono cosa è successo alla casa sulla scogliera di Steffy. Thomas è precipitato giù dagli scogli e forse a provocare la caduta è stata Brooke. Tutti sono sconvolti e cercano di capire come possa essere successo tutto questo. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 28 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 28 ottobre 2020 - Marcia prende coraggio e racconta a Felipe del suo terribile passato. L'avvocato scopre così che la ragazza ha un passato di schiavitù e che è legata a Ursula da un terribile patto. L'Alvarez – Hermoso, deciso a proteggere la sua amata dalla governante, intima alla Dicenta di lasciare stare la Sampaio e di trattarla – ora e per sempre – come una signora. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 28 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 28 ottobre 2020 - Don Filiberto torna a casa dopo un'accesa discussione con Mauricio e viene aggredito da alcuni uomini con il volto coperto. I sospetti ricadono sul Sindaco che dovrà trovare il modo per scagionarsi. Intanto Don Ignacio deve fare i conti con i guai legati all'incidente successo nella sua fabbrica e con Marta, che ha sorpreso in atteggiamenti intimi con Adolfo. Tiburcio non ricorda nulla sulla sua scomparsa mentre Iñigo scopre che lo sterzo della macchina è stato manomesso e Isabel crede che sia stato Mauricio comandato da Francisca. Qui la trama completa de Il Segreto.

