Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 28 maggio 2020

Le Trame delle puntate di Oggi delle soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto. Le Anticipazioni rivelano che mentre Bill dovrà fare i conti con la Sexy Trappola di Katie, Lucia subirà la furia di Edoardo; intanto a Puente Viejo, Adolfo, ubriaco, pretenderà un confronto con Marta!

Ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 27 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni delle Trame degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 maggio 2020

La puntata di Beautiful di oggi – giovedì 28 maggio 2020 – sarà decisiva per Bill e Katie. Scatta “l'ora X”, in cui Shauna ha il compito importantissimo di aiutare la Logan a scoprire se Dollar Bill è davvero ancora innamorato di lei e se ha intenzioni serie. La Fulton sfodererà tutte le sue armi per far cadere nel tranello Bill mentre Katie, nascosta, osserverà la scena, pronta a fare la sua scelta. Lo Spencer cederà al fascino di Shauna oppure dimostrerà di essere davvero cambiato? Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 28 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – giovedì 28 maggio 2020 – Lucia finge di essere indifferente alla partenza di Telmo nonostante la notizia l'abbia profondamente rattristata. Eduardo, che ha ormai intuito il forte legame che lega sua moglie al Martinez, decide di affermare il proprio ruolo di marito. Per l'Alvarado sarà difficile fermare la furia del Torralba, che si dimostrerà un uomo terribilmente violento. Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 28 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – giovedì 28 maggio 2020 - Encarnacion scopre la relazione tra Matias e sua figlia Alicia mentre Adolfo, dopo aver visto Marta baciare Ramon, annega i suoi dispiaceri nell'alcol e nel gioco. Non potendo più resistere alla tentazione di vederla, il ragazzo si reca alla Villa e le dichiara i suoi sentimenti. Peccato che Rosa ascolti il suo discorso e capisca di essere stata doppiamente tradita. Qui la trama completa de Il Segreto

