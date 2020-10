Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 27 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, martedì 27 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 27 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 27 ottobre 2020 - Thomas viene portato in ospedale e i medici lo sottopongono ad accertamenti dopo la sua rovinosa caduta dalla scogliera. Ridge è furioso con Brooke, che ritiene colpevole di quello che è successo. Intanto Wyatt, Bill e Justin – alla Spencer Publications – riflettono su quanto accaduto a Liam e Hope. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 27 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 27 ottobre 2020 - Felipe continua a respingere Genoveva, e lei, distrutta dal dolore, ordina a Ursula di chiamare i suoi avvocati. Intanto Ursula raggiungerà immediatamente Marcia e la ricatterà di rivelare il suo segreto a Felipe se non lascerà il quartiere. La crudele Dark Lady, non è solo a conoscenza della celata collaborazione della servetta con il Bryce, ma anche di una pericolosa ombra scura del suo passato.. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 27 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 27 ottobre 2020 - Matias, dopo aver puntato una pistola contro Mauricio, ottiene le informazioni che voleva, anche se sono ben diverse da quelle che pensava di ricevere. Mauricio, nel frattempo, deve fare i conti anche con don Filiberto, a cui ha tagliato i fondi comunali per la chiesa. Il sacerdote ha organizzato una protesta in piazza contro il Sindaco. Don Ignacio deve gestire la difficoltà delle ricerche della madre di Pablo, ma anche il giornalista di Bilbao, Alberto Santos, che continua a ficcare il naso nei suoi affari. Tiburcio fa ritorno a Puente Viejo, ma sembra molto spaesato. Juan Montalvo, si reca in una bisca per distrarsi, ma al tavolo da gioco fa scottanti rivelazioni sul suo passato. Qui la trama completa de Il Segreto.

