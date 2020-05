Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 maggio 2020

Anticipazioni TV

Le Trame delle puntate di Oggi delle soap di Canale 5: Beautiful, Una Vita, Il Segreto. Le Anticipazioni rivelano che mentre Bill sembra scoraggiato dalla risposta di Katie, Telmo è deciso ad andare fino in fondo. A Puente Viejo intanto, Marta confessa!

Riassumiamo brevemente cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 27 maggio 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la famiglia Forrester, alle 14.10, invece, entreremo nel quartiere di Calle Acacias, e alle 16.40, seguiremo le vicende di Puente Viejo. Scopriamo dunque cosa rivelano le anticipazioni degli episodi di oggi per le tre soap di Canale 5.

Beautiful: le Anticipazioni dell'episodio di oggi 27 maggio 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi – mercoledì 27 maggio 2020 – mentre Katie ordisce il suo piano per mettere alla prova Bill, lo Spencer si lamenta con Justin della scelta della Logan di non sposarlo. Il magnate confida al suo braccio destro di essere molto deluso della risposta di Katie ma il Barber lo rassicura. Non deve mollare. Tutti capiranno quanto è cambiato e presto anche la sua ex moglie si convincerà a dargli un'altra opportunità. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 maggio 2020

Una Vita: Ecco cosa accadrà nella puntata di oggi 27 maggio 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi – mercoledì 27 maggio 2020 – Ursula informa Lucia che Telmo ha lasciato la pensione di Fabiana e che forse il ragazzo ha addirittura lasciato la città. L'ex sacerdote in realtà ha solo finto di essersene andato e tenta disperatamente di scoprire quale sia la vera natura del matrimonio tra l'Alvarado ed Eduardo. Il Martinez è infatti convinto che il rapporto tra Lucia e suo marito nascosta molti segreti. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 25 al 31 maggio 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 27 maggio 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi – mercoledì 27 maggio 2020 - Marta rivela a Ramon il vero motivo per cui lo ha baciato. La Solozobal l'ha “usato” per allontanare da lei Adolfo e sembra essere riuscita nel suo intento. Il lontano cugino di Don Ignacio sembra divertito dal giochetto in cui è stato coinvolto e attende di conoscere i prossimi rivolti. Don Ignacio intanto chiede a Manuela di organizzare un banchetto per i suoi dipendenti. Qui la trama completa de Il Segreto

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 25 al 30 maggio 2020