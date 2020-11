Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 26 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 26 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, giovedì 26 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 26 novembre 2020 - Quinn e Sally si ritrovano faccia a faccia. La Fuller è furiosa e non intende certo accettare passivamente che la Spectra torni tra le braccia di suo figlio. Per questo, dopo un acceso e aspro confronto su Flo, Quinn ribadisce a a Sally che Wyatt, nonostante tutto, amerà sempre e solo Flo e non potrà mai amare lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 26 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 26 novembre 2020 - Ramon è molto deluso. Carmen non è incinta e il suo nervosismo è dovuto solo ed esclusivamente a Lolita. La donna è infatti ai ferri corti con la Casado, che non sopporta la presenza dell'ex locandiera nella sua casa. Come finirà tra le due? Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 26 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 26 novembre 2020 - il Capitano Huertas ha fatto arrestare Urrutia con l'accusa di omicidio e per il braccio destro di Don Ignacio si mette molto male. Il Solozobal è pronto a schierare tutti i suoi avvocati per salvare il suo fido collaboratore ma l'impresa sarà molto ardua. Intanto Raimundo è stato trovato ed è a casa vivo. Le sue condizioni di salute sono però molto preoccupanti: l'Ulloa è in stato catatonico. Intanto Alicia è pronta a parlare con Isidoro. Qui la trama completa de Il Segreto.

