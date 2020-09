Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 25 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 25 settembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, venerdì 25 settembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 25 settembre 2020 - Brooke e le sue sorelle discutono sul matrimonio di Hope. Tutte e tre le Logan sono molto spaventate dalla sua scelta di sposare Thomas e temono che il ragazzo diventi sempre più pericoloso. Flo appare all'improvviso e si intromette nella discussione tra le sue zie, concordando completamente con loro. La giovane è distrutta per non essere riuscita a raccontare la verità a sua cugina e quando Brooke le rivela un particolare agghiacciante sul Forrester, si sente talmente in colpa da accusare un malore e fuggire via. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 settembre 2020.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 25 settembre 2020 - Ignacio confessa a Rosina di essere ancora innamorato di lei ma la Rubio, sconvolta dalla dichiarazione, tentenna e non sa cosa rispondergli. Purtroppo per loro, Liberto li vede da lontano e capito quello che sta succedendo, decide di far sapere alla moglie che è contento se deciderà di rifarsi una vita. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 27 settembre 2020.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 25 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 25 settembre 2020 - Rosa e Marta affrontano Don Ignacio. Le due sorelle vogliono sapere se la loro madre fosse o meno al corrente di Pablo e se questa notizia abbia in qualche modo peggiorato le sue condizioni di salute. Il Solozobal è costretto ancora una volta a confessare la verità alle sue figlie e decide di assumersi le sue responsabilità con Pablo, riconoscendolo. Intanto Alicia scopre da Damian che Tomas cerca un nuovo contabile e si presenta al colloquio. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 21 al 27 settembre 2020