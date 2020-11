Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 25 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 25 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 25 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 25 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 25 novembre 2020 - Brooke e Ridge si sono riconciliati dopo il litigio della sera prima. Nel frattempo, Katie e Bill vanno da Wyatt per convincerlo a non perdonare Flo. Bill è stato testimone, ha visto il dolore della moglie e quello di Wyatt e spera che suo figlio non faccia errori concedendo a Flo una seconda occasione. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 novembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 25 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 25 novembre 2020 - i giorni passano e Felipe non è riuscito a raccogliere alcuna prova riguardo ad un allontanamento forzato di Marcia. Lo sconforto assale quindi l'avvocato che inizia a sospettare un abbandono volontario della ragazza. Ledesma e Felicia passeggiano nel quartiere a braccetto, sotto gli occhi stupiti di tutti i vicini. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 23 al 29 novembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 25 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 25 novembre 2020 - Rosa, certa del fatto che Adolfo non la ami, gli chiede di annullare il matrimonio, ma lui riesce a rassicurarla e a convincerla a procedere con i preparativi. La ragazza continua intanto a mostrare segni di chiaro squilibrio mentale. Alicia, spinta da Encarnacion, decide di candidarsi alle elezioni municipali. Mauricio cerca però di scoraggiarla, convinto che la politica non sia cosa da donne. Raimundo è stato finalmente ritrovato. Il Capitano Huertas ha un mandato di arresto per Jesus Urrutia, l'accusa è omicidio. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 23 al 29 novembre 2020