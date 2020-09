Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 23 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 settembre 2020.

L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 23 settembre 2020 - Douglas continua a dire a Hope e Liam che Beth è viva. La Logan però risponde con stizza alle affermazioni del bambino e non credendo a quello che il piccolo sta dicendo, parte in luna di miele con Thomas. Lo Spencer invece continua a indagare, convinto che il piccolo non stia dicendo bugie. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 23 settembre 2020 - Ledesma arriva ad Acacias e si reca immediatamente a far visita a Emilio, con atteggiamento intimidatorio. Il nuovo arrivato ha un conto in sospeso con la famiglia Pasamar e sa bene come tenerla sotto scacco. Ma cosa nascondono Felicia, Emilio e Camino? Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 23 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 23 settembre 2020 - Don Ignacio prende coraggio e rivela a Carolina e Pablo il suo grande segreto: sono fratelli. Il Solozobal racconta ai due ragazzi di come, anni prima, abbia tradito la moglie e di come, da quella relazione extraconiugale, sia nato Pablo. I ragazzi sono sconvolti come anche Marta e Manuela, informate poco dopo. Intanto Tomas scoperta Francisca a L'Habana accetta di chiamare il medico ma, nel mentre, subissa di domande Antoñita. Qui la trama completa de Il Segreto.

