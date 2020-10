Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, venerdì 23 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 23 ottobre 2020 - Hope ha chiesto l'annullamento del matrimonio e ha informato per telefono Thomas della sua decisione. Il Forrester è devastato ed è pronto a prendersi la sua vendetta contro il piccolo Douglas. Il bambino sta vivendo a casa dei nonni ma suo padre riesce, con uno stratagemma, a farlo portare a casa di Vinny, pronto a dargli una lezione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 25 ottobre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 23 ottobre 2020 - Felipe ha rivelato a Genoveva di averla ingannata e di essere, in realtà, innamorato di un'altra donna. La Salmeron accusa il colpo e a consolarla trova Ursula. La Dicenta esorta la sua "amica" a portare avanti la sua vendetta contro Acacias, poi le promette di aiutarla a scoprire chi sia la donna di cui le ha parlato l'Alvarez – Hermoso.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 19 al 25 ottobre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 23 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 23 ottobre 2020 - passa la paura a Puente Viejo e a casa Castañeda. Camelia è salva! Il dottore la dichiara fuori pericolo e i suoi genitori possono tirare un sospiro di sollievo. Tomas intanto, in ansia per la bambina, fa visita a Marcela e capisce di non averla mai dimenticata. Di Rosa invece non si hanno più notizie da quando la ragazza è scappata da casa. A L'Habana continuano invece le tensioni tra Isabel e Iñigo. L'uomo sembra infatti non aver accettato la fine della loro relazione.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 19 al 25 ottobre 2020