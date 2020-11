Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 23 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 23 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, venerdì 23 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 23 novembre 2020 - Ridge torna a casa da Brooke. Nel frattempo Katie fa visita alle Fulton. La donna è furiosa per quello che le due donne hanno fatto alla sua famiglia, dopo l'accoglienza che le Logan avevano riservato ad entrambe. La "piccola" di casa sembra non aver intenzione di perdonare la nipote, neppure in nome del grande amore che provava per Storm, ne del suo sacrificio: Katie intimerà alle Fulton di lasciare al più presto la città e fare ritorno a Las Vegas. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 29 novembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 23 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 23 novembre 2020 - Jacinto accampa scuse puerili per evitare di allenarsi con Arantaxa. Felipe incontra Ursula per strada e le domanda con modi minacciosi che ne sia stato di Marcia.Non ci aspettiamo certo che Ursula ceda, ma il dubbio che dietro a questa terribile vicenda, ci sia proprio lei, sembra ben fondato... Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 23 al 29 novembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 23 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 23 novembre 2020 - Donna Francisca, come Matias, è tormentata dall'incertezza sul destino di Raimundo, ma c'è una flebile speranza che sia ancora vivo. Matias è speranzoso e Francisca lo incoraggia e rassicura, con un fare materno che non è certo il suo. Nel profondo però, entrambi sono uniti dal medesimo timore: si è perso troppo tempo e Raimundo potrebbe non essere in salute come sperato! Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 23 al 29 novembre 2020