Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 22 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, giovedì 22 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 22 ottobre 2020 - Sanchez ha nel mirino Thomas. Il detective indaga su di lui e lo considera un sospettato per la morte di Emma. Ridge è molto preoccupato per come si stanno mettendo le cose. Il ragazzo si è dato alla fuga e non risponde più al telefono. Lo stilista comincia a temere il peggio. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 22 ottobre 2020 - Ramon ha un grande annuncio da fare alla sua famiglia. Il Palacios ha intenzione di andare a vivere da solo con Carmen, che presto sarà sua moglie. I Dominguez intanto pianificano l'esibizione di Cinta, in occasione della festa del santo patrono. Sia Bellita che José supportano la carriera della ragazza, convinti di aiutarla a dimenticare Emilio. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 22 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 22 ottobre 2020 - le condizioni di salute di Camelia sono molto gravi. Tutti sono preoccupati per la bambina che, a causa dell'incendio, rischia danni cerebrali. Adolfo e Marta si sono lasciati andare ai loro sentimenti e ora la Solozobal deve dirlo alla sorella. Intanto Don Ignacio informa le figlie di essere sulle tracce della madre di Pablo. Le ragazze non sono però per nulla contente. Qui la trama completa de Il Segreto.

