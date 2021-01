Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 22 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 22 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 22 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 22 gennaio 2021- la strategia di Hope consiste nell'assecondare Thomas per ottenere la custodia di Douglas, e così dopo la festa Hope rimane in camera da sola con Thomas. Il Forrester infatti, le ha chiesto di trascorrere una notte d'amore insieme, la Logan non si concede, ma comunque lo illude. Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 22 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 22 gennaio 2021 - Marcia e Felipe stanno per sposarsi. Ma prima che i due possano dirsi sì, una brutta sorpresa rovina definitivamente il loro bel momento. Le nozze devono essere annullate! Alla cerimonia si presenta uno sconosciuto, Santiago, che rivela di essere il marito della Sampaio. Felipe è sconvolto e Genoveva corre a consolarlo. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 18 al 24 gennaio 2021

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 22 gennaio 2021

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 22 gennaio 2021 - Pablo pensa di aver trovato un indizio sulla scomparsa della madre che lo conduce a Bilbao, ma non rivelerà a nessuno della sua partenza. Mentre don Ignacio è preoccupato per l'assenza del giovane, si teme anche per la vita di Alicia, che potrebbe essere rimasta coinvolta in un attentato... Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 18 al 24 gennaio 2021