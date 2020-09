Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 21 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 21 settembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, lunedì 21 settembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 21 settembre 2020 - Flo non si rassegna e, divorata dal senso di colpa, cerca inutilmente di convincere Hope a tornare con Liam. Thomas nel frattempo, chiede scusa al piccolo Douglas per averlo sgridato. Il bambino ha origliato una telefonata e scoperto il suo segreto, Thomas, arrabbiato, l'ha duramente ammonito, ma ora si rende conto di aver esagerato e cerca di rasserenare suo figlio. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 21 settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 21 settembre 2020 - nel quartiere non si fa altro che parlare di Camino e del fatto che la giovane abbia riacquistato l'uso della parola. La ragazza ha infatti salvato Cesareo da un agguato urlando a squarciagola! Intanto Susana rimprovera Rosina per il fatto che stia passando fin troppo tempo in compagnia del suo vecchio amico Ignacio. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 21 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 21 settembre 2020 - Pablo interrompe il suo viaggio e ritorna alla Villa sconvolto. Il ragazzo sorprende sia Don Ignacio che Marta con il suo racconto: mentre lasciava Puente Viejo si è accorto che due uomini armati lo seguivano per ucciderlo. Tutte e tre le sorelle Solozobal si schierano dalla parte del ragazzo mentre Don Ignacio cerca di spingere il figlioccio a lasciare di nuovo, e velocemente, la loro casa. Visto il ritorno di Pablo, Urrutia consiglia a Ignacio di raccontare, il prima possibile, il segreto che sta custodendo ormai da anni. Dolores si occupa della piccola Belen invece che dei pettegolezzi mentre Marta scopre che Mauricio è un uomo molto generoso e attento ai bisogni dei più poveri. Qui la trama completa de Il Segreto.

