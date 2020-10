Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 20 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, martedì 20 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 20 ottobre 2020 - Flo non è riuscita a conquistare il perdono di Hope, che furiosa, l'ha schiaffeggiata. Il confronto tra le due donne si conclude con l'arrivo della polizia, accompagnata da Brooke, Donna, Katie, Ridge e Shauna. Flo viene arrestata e il detective Sanchez dichiara riaperte le indagini sulla morte di Emma. Di Thomas invece ancora nessuna traccia. Ridge e Brooke sono molto preoccupati. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 20 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 20 ottobre 2020 - in paese sono ormai tutti convinti che Liberto si sia suicidato. All'improvviso però il Seler riappare nel quartiere, mano nella mano con Rosina. I due annunciano con grande felicità di essere tornati insieme e di essersi riappacificati sulle rive del fiume, su cui – anni prima – si erano scambiati il loro primo bacio. I coniugi promettono a gran voce di non lasciarsi mai più. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 20 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 20 ottobre 2020 - Damian perde alcune falangi della mano a causa di un incidente avvenuto in fabbrica e Don Ignacio gli promette di non lasciarlo mai solo. Intanto Matias, dopo aver scoperto altri dettagli sul tradimento di Marcela, aggredisce Tomas. Donna Eulalia intanto ha preso in ostaggio Raimundo e ordina a Campuzano di mettere in moto il piano di vendetta contro Francisca. Manuela invece viene dimessa dall’ospedale. Qui la trama completa de Il Segreto.

