Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 20 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 20 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 20 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 20 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 20 gennaio 2021- Liam ha provato a convincere la moglie a lasciar perdere, con Thomas non si può ragionare, è subdolo e crudele, non ha certo a cuore il bene di Douglas, ma soprattutto non si fa scrupolo di utilizzare suo figlio per tentare di arrivare ad Hope. Lo Spencer vuole che la Logan molli l'osso e che accetti che sia la sua famiglia a prendersi cura del bambino. Conosce l'ostinazione di sua moglie, ma spera che la terribile esperienza con il fratellastro, l'abbia persuasa ad agire alla luce del sole, a non cercare accordi con Thomas. Insomma Liam sa che Hope è pronta ad andare in guerra contro Thomas, arrivando se è necessario anche a procedere per vie legali, ma certo non immagina che Hope possa aver elaborato qualche stupido e rischioso piano alle sue spalle! Qui la trama completa di Beautiful

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 20 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 20 gennaio 2021 - alla fine Josè e Bellita capiscono di dover cedere e mostrare massima disponibilità al Regista, così da tutelare il futuro e la carriera della loro bambina. Carchano non tarderà a dimostrare la propria gratitudine ai due coniugi e in particolare all'apprezzata Bellita, vedremo infatti che deciderà di dare a una delle due ragazze, Cinta e Camino, un ruolo assai più importante di quello sperato. Vi anticipiamo che ovviamente la fortunata sarà proprio Cinta, a cui verrà affidata la parte della protagonista! Qui la trama completa di Una Vita

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 20 gennaio 2021

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 20 gennaio 2021 - la famiglia Mirañar è partita alla volta di Siviglia, lasciando l'emporio nella mani di Onesimo, il quale comincia a trattenere ogni cliente più del dovuto perché si sente molto solo. Nel mentre, le tensioni tra Donna Francisca ed Emilia continuano ad aumentare. Qui la trama completa de Il Segreto.

