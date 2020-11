Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 2 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 2 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, venerdì 30 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 2 novembre 2020 - in ospedale, il detective Sanchez nutre forti dubbi sulla dinamica dell'incidente accorso a Thomas. Le sue domande suscitano le rimostranze di Ridge. Il detective, con tono inquisitorio, domanda se sia davvero trattato di un incidente o qualcuno abbia spinto il poverino giù dalla scogliera. Ridge, irritato, chiarisce al poliziotto che nessuno avrebbe avuto alcun interesse a farlo. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 all'8 novembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 2 novembre 2020 - Ramon accetta di restare a vivere in casa con Lolita e Antonito come richiesto dalla coppia. Ledesma intanto torna con Angelines da Avila e fa delle esplicite avances alla povera Felicia. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 2 all'8 novembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 2 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 2 novembre 2020 - Adolfo viene operato per rimuovere il proiettile e la marchesa si mette a disposizione per donare il sangue a suo figlio, impedendo a Tomas di fare altrettanto. Il ragazzo è salvo, ma non è ancora tempo di festeggiare, il Capitano Huertas si reca infatti a La Habana per arrestare Juan Montalvo. Rosa, incinta di Adolfo, insiste per sposarsi quanto prima e intima alla sorella Marta di lasciare Puente Viejo. Anche Don Ignacio viene informato della condizione della figlia. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 2 all'8 novembre 2020