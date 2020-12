Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 2 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 2 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 2 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 dicembre 2020

Quinn cerca inutilmente di convincere Wyatt a lasciare Sally. Flo è in ansia per la salute di Katie, ma teme anche che Shauna, infatuata di Ridge, possa fare qualche passo falso che peggiori la loro condizione. Inoltre viene a scoprire che Wyatt e Sally presto si sposeranno e il suo cuore va in mille pezzi.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 2 dicembre 2020

grazie ad una soffiata, Mauro ha finalmente un indizio su dove possa trovarsi Marcia e si dirige in un magazzino clandestino in periferia nella speranza di salvarla e riportarla a casa dal povero amico Felipe.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 2 dicembre 2020

Marta, tornata a Puente Viejo con Ramon dopo averlo sposato in segreto, dà la notizia a tutta la famiglia. Don Ignacio, all'inizio arrabbiato per non essere stato consultato, dà la sua benedizione. Rosa, invece, continua a sospettare della sorella.

