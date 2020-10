Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 19 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 19 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, lunedì 19 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 19 ottobre 2020 - mentre Shauna cerca invano di difendere sua figlia, Hope dice a Flo con astio che non la perdonerà mai, e la schiaffeggia.Hope e Liam ricevono la visita di Justin che ha avviato le pratiche per annullamento del matrimonio con Thomas. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 19 ottobre 2020 - il commissario Mendez si presenta a casa di Felipe per indagare sull'omicidio di Bryce, e lui gli racconta i fatti. Ma Mendez non gli crede. Il poliziotto, dopo aver ascoltato la versione dell'avvocato, comincia a nutrire dei sospetti su di lui. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 19 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 19 ottobre 2020 - Don Ignacio trova finalmente il coraggio di parlare con Pablo di sua madre, promettendogli perfino di aiutarlo a cercarla. A turbare la pace ritrovata, però, arriva la notizia di un nuovo malore di Manuela, che deve essere portata in ospedale d’urgenza. Tra Matias e Marcela c’è tensione. Dopo che la ragazza ha confermato il suo tradimento, Matias si reca a La Habana per affrontare Tomas. Adolfo va da Marta alla Villa e si dichiara e la Solozabal finisce per cedere. Intanto, alla fabbrica, Damian ha un terribile incidente... Qui la trama completa de Il Segreto.

