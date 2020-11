Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 19 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 19 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, giovedì 19 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 19 novembre 2020 -i coniugi Forrester hanno avuto un acceso battibecco e Katie, preoccupata, chiederà spiegazioni alla sorella. Brooke non si farà pregare e racconterà a Katie dell'ignobile tradimento di suo marito. Dopo che Flo ha chiesto perdono a Wyatt, Sally, che li ascoltati di nascosto, affronta Flo a muso duro. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 22 novembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 19 novembre 2020 - Ramon è molto preoccupato per Carmen. È da tempo che l'ex locandiera si comporta in modo strano e il Palacios si convince che sia per via di una gravidanza, che la donna non riesce ancora a confidargli. Intanto Emilio, in partenza per l'Argentina, decide di salutare sua madre Felicia ma lo aspetta una brutta sorpresa. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 16 al 22 novembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 19 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 19 novembre 2020 - Rosa non ha dimenticato quanto successo tra Adolfo e Marta e ogni volta che sente parlare della sorella comincia a perdere la testa. È ormai evidente che la ragazza soffra di problemi mentali e dopo aver assistito a un telefonata tra Don Ignacio e Marta, perde il lume della ragione e viene assillata dalle allucinazioni. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 16 al 22 novembre 2020