Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 19 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 19 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 19 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 19 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 19 gennaio 2021- Hope ha confessato a sua madre di avere un piano. La ragazza si è rivelata essere molto scaltra, ha infatti raccontato a Brooke di un progetto geniale quanto pericoloso: sfruttare i sentimenti che il Forrester prova per lei per convincerlo a firmare i documenti dell'adozione congiunta. Brooke ha storto il naso, preoccupata che la figlia possa mettersi nei guai, ma la giovane non ha voluto sentire ragioni e, determinata, ha accettato di partecipato alla festa di Halloween organizzata da Quinn ed Eric alla villa... senza Liam! Qui la trama completa di Beautiful

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 19 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 19 gennaio 2021 - Yolanda scopre che Mauro è partito per Bilbao e decide di andare a cercarlo. Felipe vuole che Marcia si finalmente felice e che le nozze siano perfette. Ci tiene infatti a circondarsi solo delle persone che più ama e di cui si fida, tra queste c'è sicuramente il suo fidato amico Ramon a cui chiederà di fargli da testimone. Ma non solo, Casilda ha avuto un ruolo fondamentale nel ritrovamento di Marcia, la domestica ha infatti dimostrato di voler molto bene alla Samapaio, ed è per questo che Felipe pregherà proprio lei di fare da testimone alla sua futura moglie. Qui la trama completa di Una Vita

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 18 al 24 gennaio 2021

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 19 gennaio 2021

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 19 gennaio 2021 - origliata la conversazione di Maqueda, Tomas è andato su tutte le furie. Il Marchesino ha infatti affrontato subito il fidato uomo di Isabel, incolpandolo di tradimento. Secondo il De Los Visos, Inigo avrebbe stretto accordi con la persona che da mesi complotta contro la sua famiglia. Effettivamente che si tratti di qualcuno di davvero pericoloso, ne avremo conferma nella puntata in onda: dopo la accuse ricevute da Tomas, Maqueda scomparirà per essere ritrovato solo il giorno seguente in un fosso, ormai in fin di vita. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 18 al 24 gennaio 2021