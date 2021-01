Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 18 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 18 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 18 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 18 gennaio 2021- il Forrester ha compreso l'interesse di Shauna e non ha intenzione di illuderà, ci terrà quindi a definire il loro rapporto così da evitare compromettenti equivoci: "ho bisogno di un'amica, non di una amante". Shauna è stata cauta, non ha fatto passi azzardati finora, non è uscita allo scoperto e di fronte ai paletti messi da Ridge, capisce di dover pazientare, mettere da parte ciò che prova e stare accanto al Forrester in attesa di tempi migliori. Nel frattempo Hope ha un piano per riavere con se' Douglas: assecondare Thomas all'insaputa di Liam. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 18 gennaio 2021 - Bellita comunica a Carchano di non voler più girare il film e lui, a giustificare il ripensamento della Signora Dominguez è l'idea di non essere all'altezza del grande regista. Una motivazione che dovrebbe lusingare il Carchano, ma che in realtà non otterrà la comprensione sperata. Il regista infatti, pretenderà di essere accontentato o altrimenti negherà un ruolo nel suo film alle due aspiranti attrici, Cinta e Camino. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 18 gennaio 2021

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 18 gennaio 2021 - scopriremo che il collaboratore di Isabel, Maqueda, non riuscirà a nascondere per molto la sua iniziativa, origliando una telefonata infatti, Tomas smaschererà Maqueda e lo incolperà di tradimento per aver stretto accordi con la persona che complotta contro di loro alle sue spalle. Qui la trama completa de Il Segreto.

