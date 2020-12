Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 18 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 18 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 18 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 18 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 18 dicembre 2020 - la famiglia Logan, compresi Bill e Will mostra grande gratitudine verso il donatore che sta salvando la vita di Katie e sono rammaricati di non poterlo ringraziare. Sarà Brooke a definire questo anonimo come il loro angelo, senza sapere ovviamente che si tratta di Flo. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 18 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 18 dicembre 2020 - Mauro ha insistito per evitare la presenza di Felipe all'incontro con Andrade, ma l'avvocato, dopo essersi scusato, ha chiarito all'amico che ha piena fiducia in lui, ma che pretende di essere coinvolto nelle indagini. Mauro si è visto quindi costretto ad accettare la presenza di Felipe. Per fortuna, nonostante la tensione, la visita si rivelerà molto proficua: i due, con l'inganno, riusciranno a convincere Andrade a vendergli delle donne di colore. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 18 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 18 dicembre 2020 - a La Habana, Tomas e Maqueda si danno da fare per mettere in atto le migliorie alla sicurezza della miniera, ma Inigo è preoccupato per le tangenti. Non sa ancora chi sia a ricattarli. Emilia ha in mente solo le condizioni di Raimundo, eppure non può non notare una rivalità tra Francisca e la Marchesa. Quando però chiede spiegazioni, la Montenegro tace. Qui la trama completa de Il Segreto.

