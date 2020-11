Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 17 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 17 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, martedì 17 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 17 novembre 2020 - Ridge, seppur controvoglia, decide di accettare che Flo goda dell'immunità e le concede di fatto la libertà, per evitare che la sua deposizione possa nuocere a Thomas. Flo chiede perdono a Wyatt per la sofferenza che gli ha causato, ma per lui non esistono giustificazioni. Ridge si ubriaca per dimenticare il litigio con Brooke. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 17 novembre 2020 - i residenti di Acacias sono sorpresi dal ritorno di Mauro San Emeterio. L’ex poliziotto viene ospitato dall’amico Felipe, al quale racconta che Teresa aveva perso il bambino. Mauro si è trovato dunque ad affrontare prima la morte del figlio e poi quella della moglie. Teresa è infatti stata uccisa da spietati ladri entrati nella loro casa per rubare. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 17 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 17 novembre 2020 - c'è aria di vittoria a Puente Viejo. Dopo aver ordito un piano - che si è rivelato infallibile - Donna Francisca e Donna Isabel possono finalmente tornare a Puente Viejo vittoriose. Le due donne hanno finalmente eliminato la loro comune nemica Eulalia. I loro problemi saranno finalmente finiti? Qui la trama completa de Il Segreto.

