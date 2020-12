Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 17 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 17 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 17 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 17 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 17 dicembre 2020 - buone notizie per Katie. In ospedale hanno finalmente trovato un donatore. Bill, Will e le sorelle Logan vengono velocemente informate della novità e finalmente possono tirare un sospiro di sollievo. Intanto Flo è pronta a sottoporsi all'espianto ma lo farà in modo anonimo. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 17 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 17 dicembre 2020 - Emilio vuole a tutti costi smascherare Ledesma e continua le sue ricerche sicuro che, prima o poi, troverà quello che cerca. José decide di dargli una mano e per riuscire a sostenere il piano del Pasamar, cerca di farsi amico Copernico. Il carattere dell'uomo però non gli facilita il compito. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 17 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 17 dicembre 2020 - Manuela continua a tenere Donna Begoña sotto osservazione. La domestica non si fida per nulla di lei. Intanto Ramon è in pensiero. Marta è sempre più distante e comincia a capire quale sia la motivazione. Intanto, messa da parte questa preoccupazione, Ramon decide di aiutare Pablo a trovare Maria Jesus e salvare così Urrutia. Huertas intanto consegna a Encarnation una lettera di suo marito. Qui la trama completa de Il Segreto.

