Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2020

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 settembre 2020.

L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 16 settembre 2020 - Flo è corsa a casa Forrester per fermare le nozze ma è arrivata a cerimonia conclusa. Le zie le raccontano del piccolo “imprevisto” causato da Beth e la ragazza, sconvolta, è ancora più convinta di voler confessare a Hope la verità. Thomas però le impedisce anche solo di avvicinarsi a sua cugina e i due hanno un battibecco. Liam sente tutto e riferisce a suo fratello di essere molto preoccupato. I due ragazzi hanno infatti pronunciato il nome Hope insieme alla parola Segreto e Thomas sembrava molto minaccioso. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 16 settembre 2020 - Lolita aggredisce pubblicamente Genoveva, schiaffeggiandola davanti a tutti i cittadini di Acacias. La Salmeron, impotente, subisce l'affronto! Intanto Ursula spinge Marcia a fare un passo in avanti nel loro piano. La ragazza deve infatti riuscire a sedurre Felipe, per farlo cadere definitivamente in trappola. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 16 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 16 settembre 2020 - è giunto il momento che Pablo lasci la Casona e Don Ignacio lo convince che il suo unico modo per salvarsi sia quello di partire per l'America. Urrutia intanto continua a diffidare di Adolfo, appena assunto nella fabbrica dei Solozobal. Matias invece informa Alicia di aver ottenuto la carica di Consigliere Comunale mentre Carolina ascolta una strana conversazione che la riguarda. Qui la trama completa de Il Segreto.

