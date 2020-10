Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 16 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, venerdì 16 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 16 ottobre 2020 - Brooke e le sue sorelle sono sconvolte. Flo, la loro ritrovata nipote, si è resa complice di un terribile crimine ai danni di Hope, Steffy e Liam. Mentre le sorelle Logan discutono su questo sconvolgente argomento, Shauna fa il suo ingresso in casa. La Fulton spera di convincere le tre donne a perdonare la sua bambina e a darle una seconda opportunità, in nome della loro famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 16 ottobre 2020 - Genoveva mette a segno il suo piano. La Salmeron fa credere al marito che, per farsi perdonare, ha chiesto ad Eladio - un vecchio amante di Alfredo - di fargli visita. Il Bryce si prepara all'incontro ma l'uomo che si introduce in casa sua non è Eladio, bensì un sicario pronto a uccidere il banchiere. L'uomo punta una pistola al padrone di casa e ne segue una colluttazione, interrotta improvvisamente da uno sparo. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 16 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 16 ottobre 2020 - Marta accetta di compiere la missione che le hanno affidato Mauricio e il Capitano Huertas. La ragazza deve recapitare degli importanti documenti al Tenente Grijalbo, garantendo così la sicurezza di Puente Viejo. Intanto Isabel comunica a Tomas di voler allontanare Alicia dal loro ufficio. Intanto la Urrutia cerca di portare Matias dalla sua parte. Qui la trama completa de Il Segreto.

