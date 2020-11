Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 16 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 16 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, lunedì 16 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 16 novembre 2020 - Shauna è pronta a tutto pur di aiutare sua figlia Flo a uscire di prigione. Per questo motivo, dopo aver sentito Ridge e Sanchez parlare di un accordo, la Fulton decide di farsi avanti con il Forrester e lo prega di concedere alla ragazza l'immunità. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 16 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 16 novembre 2020 - Cinta chiede scusa a Felicia per il dolore che ha causato alla sua famiglia. Felicia accoglie le scuse di Cinta e rassicura la ragazza che troverà una soluzione; per ora non c'è fretta di fuggire, parlerà lei con Ledesma. Appena la Dominguez lascerà Casa Passamar, Felicia farà una telefonata all'uomo che ricatta la sua famiglia. Ledesma ha mostrato un certo interesse per Felicia e la donna è pronta a sacrificarsi per salvare suo figlio. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 16 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 16 novembre 2020 - Donna Francisca e Donna Isabel possono finalmente uscire allo scoperto. Le due donne hanno finalmente eliminato la loro comune nemica Eulalia e possono tornare trionfanti a Puente Viejo. L'incontro avverrà all'ombra del cimitero di Puente Viejo, Francisca si recherà sulla tomba di Isabel per fare visita all'amica defunta (solo per finta) così da attirare in una trappola Eulalia. Le due uccideranno senza pietà la Castro. Qui la trama completa de Il Segreto.

