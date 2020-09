Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 15 settembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, martedì 15 settembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - martedì 15 settembre 2020 - Phoebe ha chiamato Hope “mamma” poco prima che la ragazza pronunciasse i suoi voti nuziali. Un imprevisto che ha rischiato di mandare a monte il matrimonio e che ha preoccupato tutti i presenti. Steffy, dopo le nozze, si scusa con la sua sorellastra per l'invadenza della piccola ma le minimizza l'accaduto. Quello che è successo è un segno che la sua piccola – in cielo – vuole benedire la sua scelta. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 15 settembre 2020 - Antonito, come gli investitori di Acacias, ha perso tutto nell'affare della Banca Americana. Alfredo è al centro delle accuse, ma l'uomo pretende che accanto a lui, sul "banco degli imputati", ci sia anche la sua alleata! Rivela infatti a Lolita che Genoveva è stata, ed è tuttora, sua complice a tutti gli effetti. Lolita, fuori di sé, aggredisce Genoveva. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 15 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 15 settembre 2020 - Mauricio offre a Matias si diventare Consigliere Comunale mentre Onesimo vince alla lotteria giocando i numeri di Dolores e divide con lei, Tiburcio e Hipolito - in parti uguali - la somma appena conquistata. Intanto Francisca scopre della morte di Eulalia sul giornale ma si tratta solo di un espediente per farla uscire allo scoperto. Isabel intanto parte per un viaggio e affida la Montenegro alle cure di Antoñita, che rischia però di mandare all'aria il piano della Marchesa. Qui la trama completa de Il Segreto.

