Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 15 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 15 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, giovedì 15 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 15 ottobre 2020 -Zoe e Xander affrontano Brooke e Ridge. I due sono furiosi con loro per il terribile crimine di cui sono stati – per un motivo o per un altro complici. La conversazione viene interrotta da una chiamata: è la polizia che avverte lo stilista che Reese è stato arrestato. Il Forrester lo comunica ai due ragazzi, e dice loro di lasciare la Forrester Creation il prima possibile... sono licenziati!Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 15 ottobre 2020 - Casilda è molto preoccupata per Liberto. Il Seler, dopo aver capito di non avere più alcuna chance di riconquistare Rosina, sta affogando i suoi dispiaceri nell'alcol. La domestica informa immediatamente Susana della situazione e la sarta, preoccupata anche lei per suo nipote, chiede all'amica e a tutti i residenti di sorvegliarlo. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 15 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 15 ottobre 2020 - Manuela è svenuta improvvisamente e nonostante si sia ripresa, Don Ignacio è molto preoccupato per lei e la invita a risposare. Il Solozobal teme infatti che si tratti ancora di una vecchia malattia di cui, in passato, la sua amata domestica ha sofferto. Intanto Matias, Damian e Alicia riprendono le loro attività per il sindaco e sembra che tra il Castañeda e la Urrutia ci sia un riavvicinamento. Marta invece si prepara a una missione molto impegnativa. Qui la trama completa de Il Segreto.

