Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 15 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 15 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 15 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 15 gennaio 2021-Hope, convinta da Thomas e disposta a tutto per il bene del piccolo Douglas, decide di assecondare il Forrester che le ha fatto una controproposta assai provocatoria, ma all'insaputa di Liam. Quinn, notando la vicinanza di Shauna e Ridge, decide di raccontare all'amica dei suoi trascorsi con il Forrester. Per quale motivo la Fuller starà agendo in questo modo? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 15 gennaio 2021 - Susana brontola ancora, non riesce a digerire l'ingerenza di Rosina nella sua vita privata, ma soprattutto si rifiuta di ammettere che in fondo quell'appuntamento con Armando le ha scaldato il cuore. L'uomo le piace, ma la Ruiz è troppo rigida e "bacchettona" per ammetterlo. Quando però il galante spasimante la inviterà per una nuova uscita - assolutamente nelle sue corde, dato che le organizzerà una visita ad un mostra di un amico pittore - non riuscirà proprio a rifiutare. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 17 gennaio 2021

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 15 gennaio 2021

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 15 gennaio 2021 - Don Filiberto tenta di convincere Tomas ad unirsi alla setta degli Arcangeli e lo spinge ad allontanarsi da Alicia. In questo momento il marchesino è molto fragile e facilmente influenzabile. Le accuse di Alicia e la consapevolezza maturata dopo il confronto con Maqueda, che ha consigliato al giovane di prendere le distanze dall'Urrutia, portano Tomas a vivere una grave momento di sconforto. Ad aggravare le cose entra in gioco anche la problematica gestione delle Miniera, minata da misteriosi ricattatori. Tomas dunque è una preda facile per la Setta. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'11 al 17 gennaio 2021