Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 15 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 15 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 15 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 15 dicembre 2020 - è un periodo difficile per Brooke, in guerra con Ridge per la "questione Thomas" e preoccupata per Katie, in ospedale a causa di una grave disfunzione ai reni. Lo scontro diretto con Thomas poi, è stato causa di un vero crollo nervoso, umiliata dal ragazzo che l'ha definita una strega manipolatrice è arrivata addirittura alle mani. E non passerà molto prima che Brooke torni a replicare... questa volta a pagare sarà Shauna! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 15 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 15 dicembre 2020 - Lolita e Carmen raggiungono un accordo di convivenza suddividendosi le faccende di casa. Ora sono Ramon e Antonito - che tanto hanno fatto per riportare la pace tra le due mogli - a non sopportarsi. Purtroppo il danno è fatto, pare infatti che i due capofamiglia, nonostante l'armistizio siglato dalle due moglie, non abbiano alcuna intenzione di deporre le armi. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 15 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 15 dicembre 2020 - di fronte a tutti i loro cari e mettendo da parte i brutti ricordi, Rosa e Adolfo suggellano il loro amore con un bacio che li terrà insieme per sempre. Rosa è euforica per aver raggiunto il suo obiettivo e aver "battuto" la sorella Marta. Francisca affronta un altro giorno da sola accanto a Raimundo. Nonostante l'Ulloa non parli, Francisca sa che tutto quello che sta facendo è apprezzato dal marito. Improvvisamente, qualcuno bussa alla porta di casa: si tratta di Emilia, che lascia Francisca a bocca aperta! Qui la trama completa de Il Segreto.

