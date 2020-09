Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 14 settembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi dell'14 settembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, lunedì 14 settembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 settembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 14 settembre 2020 - durante lo scambio delle promesse matrimoniali tra Hope e Thomas, la piccola Phoebe si rivolge a Hope chiamandola “mamma”. Mentre la sposa sta camminando verso l'altare una tenera voce rompe il silenzio, si tratta della nipotina di Hope, Phoebe, la bambina l'ha appena chiamata mamma. Hope ripensa subito alla sua Beth. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 settembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 14 settembre 2020 - Cinta rivela a Rafael di essere innamorata di Emilio e di non poter continuare a stare con lui. La Dominguez prega il chitarrista di mantenere il suo segreto e di non rivelarlo ai suoi genitori. Purtroppo però Bellita e José scoprono il motivo per cui la loro bambina ha lasciato il suo fidanzato e cercano una soluzione per allontanare la ragazza dal Pasamar. Bellita, messo parte l'odio nei confronti di Felicia, si allea con lei per separare i loro figli. Intanto Rosina capisce il motivo per cui Liberto sta vendendo tutti i suoi libri. Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 14 settembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 14 settembre 2020 - Mauricio vuole creare un Consiglio Comunale rappresentato da varie personalità, di ogni ceto sociale, che abitano a Puente Viejo. Don Ignacio rifiuta l’offerta di farne parte, mentre Marta, nel tentativo di evitare Adolfo, si offre subito volontaria. Il Capitano Huertas mette in guardia Pablo e lo prepara alla partenza. Adolfo intanto parla a sua madre della proposta lavorativa ricevuta da don Ignacio e la donna gli consiglia di accettare. Isabel ha deciso di trascorrere le festività natalizie insieme al suo misterioso contatto telefonico, ma Antonita è in pena perché rimarrà sola con Francisca. Adolfo ufficializza il fidanzamento con Rosa regalandole un anello. Qui la trama completa de Il Segreto.

