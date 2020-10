Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 14 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 14 ottobre 2020 - Bill, Katie e Will vanno a fare visita a Hope, Liam e Beth. Lo Spencer senior è commosso nel sapere che la sua nipotina è viva e promette al figlio che d'ora in poi le starà vicino. Tutta la famiglia è felice di festeggiare il lieto evento in casa Logan mentre Xander, al corrente di quello che è successo in sua assenza, torna a Los Angeles per aiutare Zoe ad affrontare la resa dei conti con Brooke e Ridge. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 ottobre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 14 ottobre 2020 - Genoveva cerca di incontrare Felipe in privato ma l'avvocato non vuole vederla e riesce sapientemente ad evitarla. La Salmeron non si perde d'animo e appena tornata a casa, mette in atto il suo piano contro Alfredo. Racconta infatti al marito di aver incontrato un suo vecchio amico, Elodio, il giovane con cui in passato il Bryce ha avuto una relazione segreta. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 18 ottobre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 14 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 14 ottobre 2020 - un manipolo di manifestanti marcia furioso verso Puente Viejo. I paesani sono molto spaventati, soprattutto Don Filiberto che spera che la Guarda Civile riesca a sventare l'attacco. Intanto Juan, l'amico di Adolfo, mette gli occhi su Marta. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 12 al 18 ottobre 2020