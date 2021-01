Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 14 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 14 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 14 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - giovedì 14 gennaio 2021- visibilmente imbarazzato, ma anche confortato nel vedere un volto amico, Ridge non caccerà la Fulton, anzi, sarà proprio lei la spalla su cui piangerà la triste sorte toccata al suo matrimonio. Lo stilista infatti, sarà pronto a sfogarsi e Shauna ad ascoltare, è così che Ridge inizierà a raccontare del duro confronto con avuto con Brooke, della rabbia che prova nei confronti della moglie, incapace di dimostrare rispetto per il suo ruolo di padre ed empatia e comprensione per Thomas, il suo figlio problematico, ma buono. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 gennaio 2021

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - giovedì 14 gennaio 2021 - dopo mille traversie, Felipe desidera che Marcia viva il momento della proposta come unico e indimenticabile. E' per questo che chiederà l'aiuto del fidato amico Liberto. Grazie al Seler infatti, riuscirà a recuperare uno splendido anello da donare alla sua futura sposa. Preparatevi dunque, appena tutto sarà pronto e Marcia si sarà ripresa dal complicato intervento, Felipe le farà una proposta da Fiaba! Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 17 gennaio 2021

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 14 gennaio 2021

Nella puntata de Il Segreto di oggi - giovedì 14 gennaio 2021 - Mauricio riesce a chiarire la situazione con Alicia, che capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. Ora a preoccuparla è Tomas, che chiaramente sta cercando di evitarla facendosi negare anche al telefono. Tra i due tira una brutta aria: i ruoli che ricoprono tendono a dividerli. Maqueda intanto, racconta a Tomas di aver ricevuto un’offerta per la miniera, ma il ragazzo non sembra convinto. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dall'11 al 17 gennaio 2021