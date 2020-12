Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 14 dicembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 14 dicembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 dicembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 14 dicembre 2020 - Ridge e Brooke si sono lasciati, almeno per il momento. Dopo che la Logan ha scoperto del tradimento di suo marito, ha deciso di sbatterlo fuori casa. Il Forrester trova asilo a casa di Steffy. La ragazza è sconvolta dalla separazione tra suo padre e Brooke e non crede alle sue orecchie quando lo stilista le rivela di essere stato a letto con Shauna. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 dicembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 14 dicembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 14 dicembre 2020 - Emilio rivela a Josè di aver trovato degli indizi che incastrano Ledesma. Servante regala a Fabiana delle nuove "peinetas", ma la donna non si sente a proprio agio a indossarle, troppo vezzose per la locandiera? O c'è dell'altro? Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 19 dicembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 14 dicembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 14 dicembre 2020 - in casa Solozábal la famiglia è in fermento per il matrimonio di Rosa, alla Habana però, il lieto evento non viene vissuto con lo stesso entusiasmo. Tiburcio e Hipolito, continuano a seguire Estefania pronti ad incastrarla e quando vedono la donna consegnare una busta piena di banconote la fotografano. Alicia è combattuta, vorrebbe dedicarsi completamente alla carriera politica, ma teme si tratti di una scelta egoista nei confronti del padre, ancora rinchiuso in carcere dopo che si è rifiutata di collaborare. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 14 al 19 dicembre 2020