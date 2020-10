Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 ottobre 2020.

Nella puntata di Beautiful di oggi -martedì 13 ottobre 2020 - Thomas ha trovato rifugio nell'appartamento di Vinny ed è molto teso per come stanno andando le cose. Il ragazzo giura di riprendersi sua moglie e di non lasciarla andare tra le braccia di Liam. Vinny cerca di calmarlo ma Thomas ha in mente solo un obiettivo: riprendersi sua moglie e la sua vita insieme a lei.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - martedì 13 ottobre 2020 - Marcia rivela a Felipe di essere gelosa di Genoveva ma l'avvocato la rassicura immediatamente: non ama la Salmeron e sta solo fingendo di essere interessato a lei per farla cadere in trappola. Intanto Ursula corre ad avvertire Alfredo che Ramon è riuscito a fare un grosso investimento.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 13 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - martedì 13 ottobre 2020 - Pablo e Carolina non riescono a stare lontani l'uno dall'altra. I due ragazzi, nonostante abbiano scoperto di essere fratelli, continuano a inseguire invano il loro amore. Intanto a casa De Los Visos arriva Juan Montalvo, un amico di Adolfo mentre Tomas confida ad Alicia di essere ancora innamorato di Marcela. A Puente Viejo intanto si prevede l'arrivo di alcuni rivoltosi.

