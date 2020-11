Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 13 novembre 2020

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 novembre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, venerdì 13 novembre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 novembre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - venerdì 13 novembre 2020 - Steffy va a fare visita a Thomas in ospedale. Se il giovane Forrester è contento di vedere la sorella, lei è invece furiosa. La giovane aggredisce suo fratello, rimproverandolo di non aver rivelato a Hope la verità su Beth e di aver fatto del male a tutta la sua famiglia, compresa anzi soprattutto a lei. Steffy rincara poi la dose parlando di Douglas e accusando Thomas di aver usato il figlio per i suoi terribili scopi. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 15 novembre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 novembre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - venerdì 13 novembre 2020 - Genoveva torna all'attacco. La Salmeron, dopo aver saputo che Marcia è diventata la signora di casa Alvarez – Hermoso, ha cambiato i suoi piani. Non solo non lascerà più Acacias ma ha intenzione di recuperare la stima di Felipe. Per farlo propone a Liberto e Ramon di noleggiare una nave per aiutare i soldati spagnoli feriti in Marocco, a tornare a casa. Riuscirà nel suo piano? Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 9 al 15 novembre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 13 novembre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - venerdì 13 novembre 2020 - Urrutia, schiacciato dal senso di colpa, confessa ad Alberto Santos di essere il vero responsabile dell'incidente che ha causato la morte di un operaio, avvenuto anni prima nella fabbrica di Bilbao guidata da Ignacio Solozabal. Jesus, consapevole che l'uomo userà le su parole per confezionare una news che lo incriminerà o ancora più semplicemente per denunciarlo, deciderà comunque di non fare marcia indietro. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 9 al 15 novembre 2020