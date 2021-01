Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 13 gennaio 2021

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 13 gennaio 2021.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Il Segreto in onda oggi, 13 gennaio 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 14.00 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.20 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 14.50, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 13 gennaio 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - mercoledì 13 gennaio 2021- dopo un terribile faccia a faccia con Ridge, Brooke rimane con Donna, lo stilista invece si è ritirato a Villa Forrester. Mentre le due sorelle affrontano lo spinoso argomento di un matrimonio ormai in crisi, lo stilista vuole solo riposarsi, chiudere gli occhi e non pensare al "tradimento" della moglie. Quando però entra in stanza, si trova a fare i conti con una inaspettata sorpresa: Shauna è li che lo attende. Come reagirà il Forrester? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 13 gennaio 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - mercoledì 13 gennaio 2021 - mentre tutti elogiano le grandi qualità di Genoveva, c'è però qualcuno che sospetta di ogni su azione. Qualcuno che conosce bene le intenzioni della donna e la sete di vendetta che la alimenta. Stiamo ovviamente parlando di Ursula. La Governante di Casa Alday, non ha dubbi, fa tutto parte di una crudele strategia: riportare Felipe e l'intera Acacias dalla sua parte, in attesa di eliminare definitivamente - e senza destare sospetti - la pericolosa avversaria! Qui la trama completa di Una Vita.

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 13 gennaio 2021

Nella puntata de Il Segreto di oggi - mercoledì 13 gennaio 2021 - Mauricio riesce a chiarire la situazione con Alicia, che capisce che il Sindaco non ha cattive intenzioni. Ora a preoccuparla è Tomas, che chiaramente sta cercando di evitarla facendosi negare anche al telefono. Tra i due tira una brutta aria: i ruoli che ricoprono tendono a dividerli. Maqueda intanto, racconta a Tomas di aver ricevuto un’offerta per la miniera, ma il ragazzo non sembra convinto. Qui la trama completa de Il Segreto.

