Beautiful, Una Vita, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2020

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Il Segreto per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 12 ottobre 2020.

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Il Segreto in onda oggi, lunedì 12 ottobre 2020, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 si chiude alle 16.10, con le vicende di Puente Viejo.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 12 ottobre 2020

Nella puntata di Beautiful di oggi - lunedì 12 ottobre 2020 - Hope e Liam sono felici di aver riportato a casa la loro Beth, viva e finalmente tra le braccia dei suoi genitori. La Logan ringrazia Douglas per tutto quello che ha fatto per lei e gli promette che da ora in poi saranno una famiglia felice. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 12 al 18 ottobre 2020

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 12 ottobre 2020

Nella puntata di Una Vita di oggi - lunedì 12 ottobre 2020 - Ursula intuisce che il pentimento di Genoveva non è sincero e le chiede spiegazioni. Felipe, quando ormai le speranze di Marcia sembrano deluse, si avvicina a lei e la bacia. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 12 al 17 ottobre 2020

Il Segreto: La Trama della puntata di oggi 12 ottobre 2020

Nella puntata de Il Segreto di oggi - lunedì 12 ottobre 2020 - il Clima alla Fabbrica Solozabal si fa teso a causa del grosso carico lavorativo e degli orari sempre più stancanti. E Urrutia finisce per trovarsi contro tutti i dipendenti. Nel frattempo alla Villa, Manuela indaga in segreto sui motivi dello storico odio tra don Ignacio e la marchesa. Marta, finalmente riconciliatasi con Rosa, inizia a prendere sempre maggiore consapevolezza di quello che prova per Adolfo. Qui la trama completa de Il Segreto.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Segreto dal 12 al 16 ottobre 2020